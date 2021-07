Nery Brenes corrió hacia el oro en Huelva

Aunque no pudo romper su mejor marca personal, el tico Nery Brenes ganó ayer la medalla de oro en la prueba de los 400 metros lisos del Gran Premio de Andalucía .

Brenes, de 24 años, triunfó en la pista del Estadio Iberoamericano de Huelva, donde la competencia se efectuó a las 8:47 p. m. (12:47 p. m. hora de Costa Rica).

De acuerdo con la información publicada en la página electrónica del torneo, el costarricense detuvo el cronómetro en 45 segundos y 54 centésimas, seguido del cubano William Collazo, subcampeón mundial, quien hizo 45:66.

El registro del tico no le alcanzó para bajar la marca de 44:94 que logró en los Juegos Olímpicos del 2008, en Pekín, objetivo que había expresado el velocista un día antes de la carrera en Huelva.

“Estoy contento a medias porque quería mejorar mi marca, pero hubo mucho viento durante toda la carrera”, expresó desde el Hotel Barceló, horas después de haber triunfado.

El tiempo de ayer estuvo distante de los 45:19 que marcó el sábado en el Campeonato Iberoamericano, disputado en Cádiz.

Uno de los atractivos que tuvo la prueba de ayer fue el duelo con Collazo, quien el sábado también fue segundo, con 45:33 segundos.

“Ganarle otra vez a Collazo lo siento como una venganza porque él quedó segundo en el Mundial Bajo Techo –el pasado abril en Qatar– y yo cuarto”, añadió.

Acerca de la prueba, el hijo de Corales 2, en Limón, manifestó que fue más difícil que la de Cádiz por las condiciones climáticas.

“Fue más dura que la del sábado, la carrera en sí es lo mismo, pero el viento complica, había mucho en contra”, explicó.

Acerca del buen momento que vive, el velocista comentó que el entrenamiento aplicado por Walter Salazar, su director técnico y quien le acompaña en la gira europea, ha dado muy buenos resultados.

“Gracias al buen trabajo de don Walter (Salazar) he podido competir al más alto nivel, me siento cómodo acá, así como en todos los lugares, me gusta competir”, indicó.

Marca a presión. El ritmo de competencia de Brenes es tan fuerte que ayer él y su entrenador decidieron una estrategia arriesgada.

“Sabemos que William Collazo sale muy rápido, así que en los primeros 300 metros Nery lo marcó, en los últimos 20 lo alcanzó y en los 10 metros finales le ganó”, comentó anoche Salazar.

“Tengo mucha confianza en mí, salí un poco más lento y en el cierre fui más rápido, para eso hemos trabajado este tiempo”, dijo Brenes.

“Él iba adelante mío y fue más fácil marcarlo, aunque no siempre que uno hace esto se puede ganar, es un riesgo que se toma”, añadió.

Otro punto que destacó Salazar es que tanto en Cádiz como en Huelva su pupilo demostró que puede competir con cualquier táctica.

“En Cádiz la competencia fue más rápida desde el inicio, y Nery salió muy bien, y hoy (ayer) iba cuarto hasta la última curva, y luego desarrolló su velocidad, ello indica que está corriendo de forma muy consistente”, comentó.

Después de su paso por España, el tico se trasladará a Francia, donde este sábado competirá en el Gran Prix de Sotteville, Mancha.

“Mañana (hoy) a las 2 p. m. vamos a Francia, el plan es que el viernes (mañana) entrenemos allá y el sábado la carrera”, dijo Brenes.