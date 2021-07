Nairo Quintana: 'No me preocupa el resultado, el camino hacia el Tour de Francia es largo'

El ciclista colombiano Nairo Quintana durante la cuarta etapa del Tour de San Luis. (AFP)

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) no se mostró preocupado con el cuarto puesto en la cuarta etapa de montaña del Tour de San Luis con final en el Alto El Amago, ya que el el camino hacia el Tour es aún muy largo.

"Me he encontrado más o menos con la misma fuerza que el año pasado en esta ascensión. Estoy tranquilo y con confianza porque sé que el camino es largo hasta el Tour y esta carrera sirve para adquirir la forma. La subida era muy dura, como ya conocíamos del año pasado, hemos subido a buen ritmo y ha habido ataques por todas partes", señaló el vencedor del Tour de San Luis 2014.

Quintana reconoció la fuerza del argentino Daniel Díaz, líder de la carrera, y de otros corredores que le han superado en meta.

"Los rivales a los que me enfrento están en una forma realmente buena para estas alturas del año y por ello el resultado de hoy no me preocupa demasiado. Pienso sólo en seguir desarrollando mi trabajo de preparación y mañana en la contrarreloj lo continuaré haciendo", concluyó el pedalista.