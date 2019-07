“Juegos me ayudó para tomar ritmo, porque antes de eso tenía bastantes semanas o meses de no competir bien; estos torneos sirven de mucho fogueo para Lima. Aquí a nivel nacional gracias a Dios mis pruebas sí las logro dominar, tengo los tres récords absolutos de 50, 100 y 200. Siempre han sido mis pruebas y me ha ido muy bien”, agregó.