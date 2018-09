“La etapa entera y en especial el primer tramo de la última subida han sido muy rápidos. Me he encontrado mejor que ayer. No tenía claro dónde atacar, aunque sí quería hacerlo. Hablaba con Nairo, me decía que iba bien, pero en la tercera semana de las Grandes Vueltas el cuerpo nunca se sabe por dónde te va a salir”, explicó Valverde, sabiendo que ahora es el único líder.