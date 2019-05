“Desde la primera etapa tuvimos complicaciones. La bicicleta sufrió un golpe en el pasador y la puntera se dañó, por lo que ese día no pude utilizar la mayoría de los cambios. No servían los más suaves en una jornada donde habían muchos ascensos. Tuve que parar cuatro veces, perdí mucho tiempo y estuve a punto de retirarme, pero me llené de coraje para terminar el día”, aseguró Jiménez.