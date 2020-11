"Solo Dios sabe lo que deseaba este campeonato. Tenía un año de no hacer nada de nada en ciclismo de montaña. Fue un año muy duro, no pude competir como deseaba, fui a Italia para crecer y llegó la pandemia, pero nunca me rendí, siempre salí a entrenar para mantenerme”, mencionó Mena entre lágrimas, a través de la oficina de prensa del Comité Olímpico.