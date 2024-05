Milagro Mena quiere hacer la mejor carrera de su vida en los Juegos Olímpicos de París 2024

Milagro Mena recibió con una alegría enorme la confirmación de que la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) finalmente la seleccionó para representar al país en la prueba de fondo en carretera de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Me siento muy contenta, no tengo palabras para expresar realmente la felicidad que siento. Me cuesta tener calma, porque al poder tener la confirmación y estar en lo que serán mis segundos Juegos Olímpicos es algo que me llena de muchísimo orgullo, de mucha satisfacción”, expresó Milagro Mena en declaraciones difundidas por el Comité Olímpico Nacional (CON).

La ciclista, que tiene un hijo de casi 12 años, dijo que el trabajo realizado durante muchos años valió la pena y que irse a España a prepararse de la mejor manera no fue en vano, que ese sacrificio valió la pena.

“Hemos hecho un esfuerzo bastante grande, ese sacrificio de no estar con la familia, de no estar en tu país para poder siempre prepararte de la mejor manera. Y qué mejor que ya a dos meses poder estar con esta confirmación y ahora sí poder disfrutar en tranquilidad de lo que es esta última etapa de cara a lo que serán los Juegos y esta carrera del 4 de agosto”.

Añadió que esto es una gran motivación, porque si desde antes tenía la convicción de hacer las cosas bien, ahora con este nombramiento siente muchas ganas de seguir trabajando duro, de la mejor manera.

“Enfocarnos definitivamente en poder estar al 100% para ese 4 de agosto y poder hacer la mejor carrera de la vida. Vamos a tomarlo más con esa determinación, con esa disciplina y con esa seriedad que merece este nombramiento y esta competencia. Estoy muy orgullosa y agradecida”.

Fue la misma Milagro Mena quien le dio la plaza olímpica al país, con su actuación en el Panamericano de ciclismo de ruta que se disputó en Panamá en abril del año pasado.

Sin embargo, las plazas en ciclismo no son personales, sino que se le atribuyen al país respectivo y cada federación tiene la tarea de nombrar a su representante en la cita olímpica.

En esta ocasión coincidió que quien logró el cupo a través del Panamericano fue precisamente quien volverá a competir en unos Juegos Olímpicos, luego de que sumó su primera experiencia en Río 2016.

Desde enero, la Federación hizo una evaluación de criterios técnicos como entrenamientos y resultados en competencias para tomar una decisión a finales de mayo. La intención era elegir a quien estuviera en mejores condiciones para ese desafío, y ese honor.

“Teníamos los criterios de las pruebas físicas, de los entrenamientos y de los resultados. Milagro ha dado a la fecha los mejores resultados y por lo tanto será Milagro la que nos represente”, afirmó el presidente de la Fecoci, Óscar Ávila.

Los Juegos Olímpicos serán del 26 de julio al 11 de agosto y en esta ocasión, la Federación definió que Paula Herrera será la entrenadora de la orotinense de 31 años y contarán con Keylor Quirós como mecánico.

En esta ocasión, el ciclismo de ruta masculino costarricense quedó fuera de los Juegos Olímpicos. El MTB tampoco estará presente.