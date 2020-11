“La verdad me parece, que pese a la edad, Mike demostró tener una buena condición física. En el combate Roy Jones lo abrazó mucho, no dio espectáculo, pero es claro que los que vimos el combate disfrutamos de su regreso. Al final fue una exhibición y no hubo un vencedor, al quedar empatada la pelea. Pero claramente si los jueces hubiesen tenido que anotar en sus tarjetas, Tyson ganaba claramente”, resaltó Valle.