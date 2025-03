Miembro del cuerpo arbitral que Jafet Soto critica duramente será evaluado por nuevo presidente de la Comisión

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, nunca se ha mordido la lengua para criticar la labor de Jeffrey Solís como coordinador de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

En reiteradas ocasiones, Jafet ha expresado su molestia por el trabajo del exárbitro en la Comisión de Arbitraje y por el desempeño de los árbitros en el campeonato, señalando errores y fallos en su labor.

Por esta razón, se consultó al nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, el chileno Enrique Osses, sobre el futuro de Solís. También se abordó el tema con el jerarca de la Fedefútbol, Osael Maroto, durante la presentación de Osses, quien asume el cargo en lugar del argentino Horacio Elizondo.

“En cuanto a Jeffrey y a toda la estructura de la Comisión de Árbitros, evidentemente debemos hacer un diagnóstico y una evaluación del trabajo que vienen realizando. Es necesario llevar a cabo ajustes y modificaciones en todo el personal que integra la Comisión”, explicó Osses.

LEA MÁS: Nuevo Presidente de la Comisión de Arbitraje admitió su error contra Costa Rica en el Mundial Brasil 2014

Por su parte, el presidente de la Fedefútbol indicó que el tema no debe centrarse en una sola persona, sino analizarse de manera integral.

“Sobre los cuestionamientos, creo que personalizar el tema no es lo correcto. Al final del día, es un grupo de trabajo y Jeffrey es parte de él. Ahora, con el liderazgo de Enrique, él deberá evaluar qué es lo más conveniente para la Comisión y para el fútbol de Costa Rica”, señaló Maroto.

Osael Maroto añadió que Jeffrey Solís forma parte de un equipo que busca mejorar el fútbol nacional y que así se lo han planteado.

“La gente solo ve el resultado en la cancha, pero me parece injusto porque hay mucho trabajo detrás. Hay horas de esfuerzo y sacrificios que no se ven. Por eso, creo que no debería personalizarse el tema. Me gustaría que se analice de manera integral y que se hable de la Comisión de Arbitraje en su conjunto, no solo de Enrique o Jeffrey, ya que es un esfuerzo de muchas personas”, concluyó.