Marie Ramírez apunta a los Juegos

La bolichista Marie Ramírez firmó su primer juego perfecto en 31 años de trayectoria.Marie Ramírez para LN.

La reconocida bolichista costarricense Marie Ramírez se prepara para la que podría ser su participación en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe , a disputarse en julio próximo en la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico.

Ramírez, quien el sábado anterior cumplió 42 años, dice que aún no sabe si será tomada en cuenta para las justas, pero espera que sí.

“Sé que Costa Rica va a participar y desde luego me gustaría estar allá, pero eso ya no dependerá de mí. Estamos en espera de ver cuánta gente va a asistir”, aseveró.

Días atrás el Comité Olímpico Nacional adelantó que el boliche estaría compuesto por 12 atletas.

La laureada bolichista recientemente celebró su primer juego perfecto en 31 años de trayectoria, un logro al que todo jugador aspira pero pocos logran alcanzar.

“El 300 (puntuación máxima) definitivamente en todos los que jugamos este deporte es el máximo objetivo, el último logro. Alcanzarlo es algo muy bonito que siempre quise a lo largo de toda mi carrera”, aseveró Ramírez.

El logro se dio el pasado 19 de abril en la llamada Liga de los lunes del Costa Rica Tennis Club.

“Tardé 31 años, ya tenía cuatro juegos de 299, así que era algo que la verdad hace mucho tiempo quería”, añadió Ramírez.

La jugadora revivió el momento de su gesta y aseguró que no fue sino hasta los últimos lanzamientos cuando sintió presión, pero que no se detuvo mucho a pensar en ello y más bien apresuró los tiros.

“Sentí bastante presión, se me alteró la respiración porque sabía que si no era en ese momento quién sabe cuándo lo podría lograr. Los últimos tres tiros los hice bastante rápido porque no quería pensar mucho en eso”, explicó.

Marie, sin embargo, no califica este hecho como el mayor logro en su carrera, porque asegura tener muchos de tantas y tan variadas épocas en su amplia trayectoria.

“Han habido muchos logros a lo largo de todos estos años y todos en diferentes épocas y momentos, el 300 me parece que es la fresa que le faltaba al pastel, es importante pero quizás no es el más importante”, agregó la jugadora, que de inmediato recordó su palmarés.

“Fueron 17 años del Torneo de Las Ámericas, haber roto 12 récords, la medalla de plata en el Panamericano de Boliche en el 92, cuarto lugar en la Copa Mundial de Le Mans, Francia, campeonatos centroamericanos, y Centroamericano y del Caribe, 17 campeonatos nacionales a nivel mayor y en 2003 el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Honduras”, finalizó.