Marco Tulio Suesca es el campeón de una Vuelta a Costa Rica 2022 marcada por la historia

El pedalista colombiano Marco Tulio Suesca, del equipo ecuatoriano Movistar Best, es el campeón de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2022, que será enmarcada en la historia por ser el regreso de la caravana multicolor a las carreteras costarricenses después de la pandemia de la covid-19.

De 28 años y oriundo de Tuta Boyacá, Suesca se convirtió en el cafetero número 21 en conquistar el giro a la tica en sus 56 ediciones. El primero fue Evaristo Fino, en 1969.

Además fue el primer colombiano en ganarl la Vuelta con una escuadra extranjera en nuestro país, pues los anteriores compatriotas que lo habían logrado, fue formando parte de equipos colombianos o bien costarricenses.

Suesca, quien en noviembre anterior conquistó también la Vuelta a Chiriquí, Panamá, inició a lo grande su incorporación a la escuadra ecuatoriana continental, demostrando ser el corredor más fuerte y dominante de la Vuelta este año. Asimismo, acabó con la hegemonía de los ticos, quienes no perdían el máximo evento pedalístico del país desde el 2012.

Al escarabajo Suesca lo siguió su compatriota Carlos Gutiérrez, quien integró la formación del Team Banco Guayaquil de Colombia y el tico Daniel Bonilla, del Colono Bikestation Clips, que fue el monarca de la edición del 2019.

“Quiero dar gracias y la gloria a Dios y también a mí equipo Movistar Best. ¡Qué mejor manera de empezar la temporada con ellos, que ganando una Vuelta tan importante!. La verdad Costa Rica es un pais muy bonito, la gente, la afición, las carreteras y la planimetría de la Vuelta fueron excelentes”, comentó Suesca.

El panameño Franklin Archibold ganó el Circuito Presidente en la Aurora de Heredia. Fue la segunda victoria de etapa en la Vuelta a Costa Rica, para Panamá, en sus 56 ediciones. Cortesía: Fecoci

Etapas exigentes

El vencedor también destacó el recorrido de la competencia y la dureza del mismo, que lo exigió al máximo durante 10 días.

“La etapa quinta fue muy dura. Nunca había hecho una así. Fue una de las que más me gustó. A pesar de que no la gané, fue una de las que más disfruté. La etapa de Cerro de la Muerte también fue una de las que más me gustó, fue muy exigente. También la cronoescalada me gustó y cuando la gané quedé encantado por haberlo logrado”, destacó Suesca.

El escarabajo declaró que el Circuito Presidente, corrido este domingo, fue complicado, porque sus rivales le atacaron y durante los 99 kilómetros del recorrido, pero su equipo siempre lo protegió.

“Siempre hay tensión. En la carrera, puede pasar cualquier cosa y siempre hay nervios. MIs compañeros estaban muy pendientes de Carlos (Gutiérrez); siempre estuvieron a tope. Había mucho viento y se viajó muy rápido, por lo que fue complicado controlar, pero los muchachos me ayudaron y logramos el objetivo de terminar de primeros”, manifestó Suesca.

En los premios de montaña el vencedor fue el colombiano Robinson Chalapud del Team Banco Guayaquil de Ecuador, mientras la regularidad también fue para Suesca.

Por su parte, el mejor corredor Sub 23 de la Vuelta, fue el nacional Gabriel Rojas, integrante de la Selección Nacional, al final el único triunfo para las escuadras nacionales.

Otro que hizo historia fue el panameño Franklin Archibold, quien se coronó monarca de la modalidad de metas volantes, al ganar los últimos tres sprint intermedios de la jornada y sumar 32 unidades. Es el primer canalero en lograrlo.

Archibold además ganó el Circuito Presidente y es el segundo panameño en conquistar una etapa en nuestro país. Boris Caballero, en 1985, fue el primero en lograrlo. También es el único ciclista de su país que portó la camiseta amarilla en la Vuelta a Costa Rica, en sus 56 ediciones.