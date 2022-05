“La competencia fue muy dura, sentía los dedos lastimados y húmedos por la sangre, pero me mentalicé que el dolor es mental, no podía fallarle a mí familia. Debía terminar la prueba, hacer mi mejor esfuerzo y aguantar hasta el final, aunque finalicé llorando, casi cayéndome y con los dedos rotos. Aún así me sentí como la ganadora”, confesó Carvajal.