“A mí me tocaba ayudarle en los entrenamientos, a nuestra manera, pero solo caminaba y la veía correr, porque no sabía nada. Una vez escuchamos de doña Dixiana y su grupito de atletismo. Diany me dijo que quería entrenar con ella. Le dije que había que esperar, porque sabía lo que se venía. Cuando estaba más acomodada, busqué a doña Dixiana en Puriscal, ella aceptó, me dijo que claro y ahora tenemos ocho meses. Desde entonces no le hemos fallado ni un día a los entrenamientos”, dijo Díaz.