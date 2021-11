Los Bravos de Atlanta ponen fin a su espera y celebran por todo lo alto su título en la Serie Mundial

La espera finalmente terminó, los Bravos de Atlanta liberaron el grito contenido por 26 años y ahora pueden alardear porque son los campeones de las grandes ligas del béisbol, tras imponerse en el sexto juego de la Serie Mundial ante los Astros de Houston 7 a 0 y sellar la Serie Mundial 4 a 2.

Jorge Soler (centro) fue clave para que los Bravos de Atlanta se dejaran la Serie Mundial. En el sexto partido conectó cuadrangular de tres carreras. (Bob Levey/AFP)

Si bien, fallaron el domingo anterior y se quedaron con las ganas de levantar el título en su estadio y con su gente, poco le importa esto ahora a sus fanáticos, quienes hasta llenaron su estadio para ver en pantallas gigantes cómo los Bravos se metieron al patio de los Astros y silenciaron por completo el Minute Maid Park, tras una gran actuación de sus lanzadores y bateadores.

El pitcher Max Fried dio seis entradas de calidad, en las que no permitió carreras y apenas le conectaron cuatro hits, lo que dio confianza a una ofensiva pesada y con capacidad para golpear.

Jorge Soler abrió el camino con un cuadrangular de tres carreras en la parte alta de la tercera, que incluso generó la salida de inmediato de Luis García, abridor por los locales.

En la quinta llegaron tres carreras más para hacer la carga muy pesada para los de Houston (6 a 0). Ya con la moral en lo más alto y sin repuesta de unos Astros que apenas generaron seis imparables, llegó un golpe más en la sétima para amarrar la ventaja y poner el 7 a 0.

Si lo de Fried fue para destacar, lo de los relevistas fue igual de importante para asegurar el clásico de otoño del béisbol de los Estados Unidos para un equipo que no llegaba a la fiesta grande desde 1999 y que desde 1995 no hacía más que sumar amarguras. Will Smith se encargó de poner los tres últimos outs y festejar en el terreno de los rivales.

El entrenador Brian Snitker será recordado por los seguidores de los Bravos, quienes ahora solo esperan recibir a sus jugadores para festejar como suele hacerse: desfiles, fiestas y mucha algarabía en una ciudad apasionada.

Fin a una campaña extensa, intensa y en la que su tuvo más normalidad, luego de los efectos que generó la covid-19 en este deporte para el 2020, con una temporada reducida y con muchas bajas.