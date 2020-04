“Cuando vi las noticias por televisión de todo lo que sucedía en España y las estadísticas, me asusté y me preocupé mucho. Llamé al gerente deportivo y me explicó que todos estaban bien. y que estuviera tranquila. También al conversar con Joshand lo escucho muy confiado y con mucha paz, por lo que esperamos en Dios todo pasará. Al estar mucho tiempo en el mismo residencial, donde esta Joshand, pude darme cuenta que el equipo del Real Betis Baloncesto está muy bien organizado y que la ciudad de Sevilla es muy segura”, dijo Parks.