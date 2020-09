Bernal tampoco quiso justificar su pobre rendimiento en la lesión de espalda que sufrió antes del Tour y que leo obligó a retirarse en el Critérium du Dauphiné: “Obviamente no es la mejor forma de iniciar el Tour y he tenido dolor en todas las etapas, pero no me he quedado por eso. No puedo echarle la culpa al dolor de espalda. Hoy fue más el dolor de piernas que el dolor de espalda”, expresó con sinceridad.