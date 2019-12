“Es muy cansado, porque en un día normal tengo que ir al colegio en las mañanas y por las tardes ir a entrenar. A veces no tengo un lugar para mis prácticas porque tuve algunas diferencias con un entrenador y no me dejan utilizar la pista del estadio de Liberia, pero aún así mi mamá me motiva para seguir adelante y cumplir con mis metas”, explicó Sandoval.