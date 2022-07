Leonardo Chacón queda fuera de Selección de Costa Rica pese a su gran regreso al triatlón élite

Leonardo Chacón ganó tres medallas de oro en Juegos Centroamericanos, en la disciplina del triatlón. (Jorge ARCE / LN)

La ilusión del triatleta Leonardo Chacón, de disputar sus cuartos Juegos Centroamericanos, se vio frenada por el reglamento de la Federación Unida de Triatlón (Feutri), a pesar de su buen desempeño, como segundo y primero a nivel nacional en sus últimas dos presentaciones, en el Triatlón Urbano en Cartago y en Turrialba, respectivamente.

A sus 38 años, Leo se codeó con los seleccionados más jóvenes e incluso contra su pupilo Pablo Herrera, al cual entrena. No obstante, las directrices del ente que organiza el triatlón en el país, no permitieron que el atleta más laureado de esta disciplina en los últimos años, pudiese representar a Costa Rica, una vez más, en la justas donde ganó tres medallas de oro en forma consecutiva.

Chacón confesó que fue motivado por los competidores más jóvenes a tomar parte en el evento en la campiña azucarera, donde se definía el cuarto puesto en la Selección Nacional para las justas de la región, que ser llevarán a cabo en noviembre próximo, en el Paseo de los Turistas, en Puntarenas. Al final, su rendimiento en ambos eventos no fue tomado en cuenta para elegir a los representantes patrios.

“Los muchachos me inspiraron a competir. Al terminar, me di cuenta que era competitivo al ganarles y darles pelea durante todo el evento en Turrialba. Si no me escogieron me queda la satisfacción de que pude competir. Es una lástima, porque uno siempre está anuente a representar al país. Siempre es un orgullo y uno desea dar lo mejor siempre”, manifestó Chacón.

El liberiano explicó que días antes de la prueba en Turrialba recibió un comunicado donde la Feutri le indicó que no era seleccionable; aún así participó y ganó al estar inscrito en la categoría élite, demostrando que tenía el nivel para disputar las plazas a los seleccionados.

“Me dijeron que no era elegible, pero siento que uno podía aportar experiencia y además demostré tener un buen rendimiento, a pesar de que en los últimos meses estuve entrenando para la distancia larga, pues mi intención es participar en el medio Ironman de Cozumel, México, el 23 de setiembre. Con el cambio de licencia que hice debo competir en élite”, exclamó.

Los seleccionados finalmente escogidos para los Centroamericanos, según dio a conocer la Feutri son en masculino Pablo Herrera, Allan Naranjo, David Alvarado y Álvaro Campos.

Respetar las reglas

De acuerdo a Fabián Loaiza, Gestor Deportivo de la Feutri, Leo Chacón no era seleccionable porque no había participado en dos eventos a principios de años. Empero en las últimos dos competencias en que participó su nivel fue muy bueno, derrotando a los hoy seleccionados

“La situación con Leo es que él no estuvo presente en las pruebas del mes de febrero, que eran parte importante para la elección de los seleccionados. Eran tomas de tiempo y el Triatlón de Golfito. Allí se eligieron los puestos, 1, 2 y 3, mientras la cuarta plaza es por criterio técnico, pero está supeditada a haber estado presente en las dos primeras pruebas en febrero”, comentó Loaiza.

“No es que lo excluía, lo que pasa es que no le permitía ser tomado en cuenta. Leo comenzó a hacer élite en junio que envió la solicitud para competir en élite, pues anteriormente en los grupos por edades, lo que hace es que no pueda ser elegido. Si el otro año desea volver a intentar ingresar el seleccionado, como referente del triatlón en Costa Rica, debe realizar todo el proceso”, agregó.

Loaiza reiteró, que pese al buen desempeño de Chacón y demostrar que tiene un buen nivel, la Feutri no puede saltarse los reglamentos existentes, pues debió estar presente en las pruebas de febrero. Incluso afirmó que el reglamento, publicado en enero, prevalece sobre el rendimiento deportivo y aunque Leonardo hubiese ganado hasta por cinco minutos de ventaja no podría ser seleccionable.

“Hasta el mismo Leo ha sido crítico que se debe respetar el reglamento. Entiendo esa parte y también el que él regresara le puso mucho sabor a las competencias. Es referente ante esos chiquillos, es significativo para ellos y no me cabe duda de que Leo será Leo por mucho, pero también debe prevalecer el reglamento como tal y es apoyado por la junta directiva”, puntualizó.