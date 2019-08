He llegado a entender que cuando se establecen este tipo de relaciones cuentan no solo resultados, también la imagen que podés proyectar y que sea congruente con valores de las empresas. He topado con empresas que fortalecen eso, no solo ven al atleta que debe rendir siempre, sino el que se esfuerza, hay altibajos y siempre hay que luchar de una u otra forma, proyectar su producto o servicio de una forma real, no forzada. Así me he ido moviendo y he encontrado en Electrolit, Las Catalinas y Adidas la combinación perfecta, tanto para ellos como para mí.