Leilani McGonagle a una victoria de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024

A la surfista costarricense Leilani McGonagle la separa solo una victoria para clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024, en una jornada donde el surf tico aseguró dos medallas para la delegación que nos representa en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Leilani logró avanzar este viernes a las semifinales al derrotar a la chilena Estela López con una combinación de 8.33, asegurando así la tercera medalla para nuestro país en estas justas continentales, ya que la disciplina del surf premia a las semifinalistas perdedoras.

Sin embargo, en la ronda para avanzar a la gran final, cayó ante la brasileña de origen estadounidense Tatiana Weston Webb, con una puntuación de 14.10 frente a 8.33, lo que la mandó al repechaje y le permite seguir en el torneo que se celebra en Viña del Mar.

Leilani aún tiene la oportunidad no solo de conquistar la medalla de oro, sino también de asegurar su lugar en París 2024, donde ya tiene un puesto asegurado la nacional Brisa Hennessy, quien alcanzó la quinta posición en los Juegos de Tokio 2020.

McGonagle se enfrentará el lunes en la ronda de recalificación a Sanoa Dempfle-Olin de Canadá. Si Leilani vence a la canadiense, se clasificará a los Juegos Olímpicos, ya que la brasileña Weston Webb tiene su lugar asegurado mediante el Tour Mundial, al igual que Hennessy, por lo que cedería el boleto a Leilani.

En caso de perder contra la norteamericana, la costarricense se quedará solo con la medalla de bronce.

Mientras tanto, en la modalidad de longboard, Lía Díaz aseguró la cuarta medalla para la delegación costarricense al avanzar a las semifinales, luego de vencer a Liv Stokes de Canadá por 9.33 a 4.94.

La guanacasteca de tan solo 19 años ahora buscará su pase a la final cuando se enfrente el lunes a la brasileña Chloe Calmon.

“Fueron muchas emociones y me cuesta mucho expresarlo, pero estoy tan feliz. Tan orgullosa de mí misma por darle otra medalla a Costa Rica. Me honra y me llena el corazón poder representar a mi país. Se vale soñar, y soñamos con una medalla de oro para Costa Rica. ¿Por qué no?”, comentó Díaz en un video enviado por el Comité Olímpico de Costa Rica.

De esta manera, Costa Rica suma su cuarta medalla, después de los dos terceros lugares obtenidos por Andrés Acuña y Gabriel García en dobles masculinos de racquetbol y por Maricruz Ortiz en el raquetbol individual femenino.