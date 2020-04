“El resto de la Semana Santa no puedo por la restricción de placas, el jueves sí, pero no creo que sea bueno. Después de Semana Santa empiezo de nuevo. He llegado a muchas casas donde hay adultos mayores, una señora desde el corredor me dijo que estaba encerrada y yo le respondí que tenía que estar ahí para que no se enferme. Es interesante, la gente recibe el producto de buena manera”.