“La rutina en Estados Unidos es la misma, no ha cambiado nada. Es parecido a lo que hacía en Puriscal. Conduzco durante cinco minutos al lugar de entrenamiento y al gimnasio. A veces tengo que dejar a Avril (su hija) al cuidado de una persona. Por las mañanas suele estar a -3 grados y por las tardes un poco más caliente. Es por eso que compré ropa térmica, pero es un frío seco y no me estoy congelando”, explicó Andrea.