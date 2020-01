- “Los pintores pintan y los escritores escriben sobre sus viajes personales y eso se convierte en una forma de expresión para los demás. En mi caso, aunque voy a dejar de hacer lo que he estado haciendo desde los dos años de edad, es más una evolución. Me llevo todo lo que aprendí con el juego y lo utilizaré en lo que venga después. No lo veo como una separación, sino como una progresión”, al explicar lo que significó el baloncesto para él.