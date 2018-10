“La verdad me sorprendió mucha la noticia de que nos iba a visitar alguien tan famoso. Es una leyenda y estaba ansioso por verlo. Por eso le dije a mi mamá que madrugáramos para ir al hospital y saludarlo. Le di unos regalos y lo vi serio. La verdad yo me comporté tímido y solo le pedí una foto, porque me ganó la emoción de verlo, pero vi al final que era muy amigable”, contó Monsalve.