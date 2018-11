La Ruta es una experiencia única, yo me preparé muy bien para venir porque escuché de muchas historias increíbles que les sucedieron a otras personas. Lo que me llevo es la experiencia con las personas de Costa Rica que son maravillosas; el personal de La Ruta, competidores, personal de los hoteles y espectadores. Todos fueron muy amables, me apoyaron siempre. Esa es la mejor experiencia que he podido tener en Costa Rica.