“A veces iba, saludaba, me tomaba una copa de vino y me iba sin decir adiós, porque si decía que me iba, la gente te pregunta: ¿por qué? o ¿cómo te vas tan temprano?, pero al día siguiente iba a correr, no podía comerme el chicharrón porque el cuerpo te lo cobraba después”, explicó entre risas este integrante del equipo Correcaminos.