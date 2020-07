“Ahora mandé un reclamo a la UCI por el hecho que no han tomado ninguna posición al respecto, porque no solo Kevin está varado, también otros. Uno entiende que cada país impone reglas diferentes, pero Costa Rica tiene solo este caso, no son cientos los que están solicitando esta colaboración. Si piden exámenes de covid no hay ningún problema, se pagan”, finalizó Rivaglia.