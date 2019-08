“El rácquetbol es un deporte muy pequeño y la mayoría de personas solo se fijan en el fútbol y desde mi punto de vista los deportes que damos medallas en los diferentes eventos del ciclo olímpico no son el fútbol. De pronto es triste que a uno no lo tomen en cuenta, pero a la vez me siento feliz conmigo misma, con mis éxitos deportivos. Con lo que estoy haciendo en un deporte que es pequeño, pero lo importante es que me apoya el Comité Olímpico y la Federación, aunque es claro que es difícil conseguir patrocinios, ya que este deporte es poco conocido y no se dan a conocer los logros que uno le da al país”, explicó Ortiz.