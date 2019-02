Sin embargo, hace unos días, al buscar en el archivo digital de La Nación informaciones relacionadas con el atleta paralímpico Sherman Guity, se me ocurrió bucear un poco y leí lo siguiente: “Ese negrazo está volando. Por fin algo positivo para leer en estos tiempos”. Me gustó la expresión del usuario porque, de veras, el negrito limonense está volando. Por causa de un accidente de tránsito acaecido el 25 de agosto de 2017, Sherman sufrió la amputación de su pie izquierdo. Postrado en su cama de hospital, prometió que se convertiría en el mejor atleta paralímpico de Costa Rica y, en menos de 10 meses, el deportista logró el tercer lugar en el Grand Prix de Arizona, Estados Unidos. Esa medalla de bronce constituyó el primer eslabón de una cadena que no acaba de añadir éxitos en su brillante trayectoria de atleta paralímpico. Hace unos días lo observé en la televisión y me cautivó con su sonrisa, con su espíritu optimista y cierta ingenuidad que lo retrata como es: un muchacho buena gente y, en lo fundamental, determinado en sus aspiraciones de certificar, con su afán de cada día, la verdadera dimensión de su promesa.