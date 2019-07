“Desde chiquita mi mamá me enseñó lo que era bueno y lo que era malo y por eso nunca tomé malos caminos. Sus consejos me ayudaron a ingresar al equipo de Escazú, donde me dieron mis primeras tenis para jugar futsal y eso siempre se los voy a agradecer, porque confiaron en mí y me dieron una oportunidad”, contó Azofeifa.