‘La Nación’ lanza tres preguntas a expertos de ‘ESPN’ para entender la nueva temporada de Grandes Ligas

Este jueves 7 de abril se escuchará el Play ball que tanto añoraban los amantes del béisbol y finalmente dará inicio la temporada 2022 de las Grandes Ligas. Esta no será una campaña cualquiera, no solo por los cambios que ya explicaremos con la ayuda de los especialistas de ESPN, sino porque estuvo en riesgo de que se realizara por un parón laboral que duró 99 días, hasta que el sindicato de jugadores y los dueños llegaron a un acuerdo.

Pese a todos lo sobresaltos y una pretemporada recortada, la MLB tendrá 162 partidos por equipo y se extenderá del 7 de abril al 5 de octubre. Para quienes lo quieren anotar desde ya, el Juego de las Estrellas se llevará a cabo el 19 de julio, en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California.

Hay muchas preguntas en el aire y una serie de detalles que sí o sí hay que estudiar antes de que arranque el vértigo de los encuentros, pero no se preocupe, que le vamos a dar un resumen que reúne todo y en muy pocos minutos comprenderá a detalle lo que se viene, sin necesidad de que usted sea un experto del deporte. Eso sí, para lograrlo contamos con la colaboración de Carolina Guillén, Ernesto Jerez, Luis Alfredo Álvarez y el exjugador profesional cubano Orlando El Duque Hernández; todos ellos parte del equipo que narrará y analizará los choques por ESPN y Star+.

Más abajo encontrará detalles que consideramos esenciales, pero las modificaciones más relevantes son: la postemporada se amplió y pasó de 10 equipos (cinco en cada liga) a 12 (seis en cada liga); ahora se contará con un bateador designado universal en ambas ligas y con esto el lanzador no tendrá que tomar necesariamente turno de bateo, pero si lo hace podrá mantenerse en ofensiva pese a que lo sustituyan del montículo. Así mismo, las dobles carteleras serán de nueve entradas.

Los Angeles Dodgers sacudieron el marcado con el fichaje bomba de Freddie Freeman (5), quien dejó a los campeones Bravos de Atlanta. (Jayne Kamin-Oncea/AFP)

Aclarado esto, la primera duda: ¿Resentirán los equipos, los jugadores y los aficionados el parón laboral?

“A los jugadores les preguntamos qué tan pendientes estaban de las negociaciones durante el parón laboral y la respuesta fue que siempre estuvieron pendientes y positivos de que se iba a jugar. Sobre el tener un tiempo de entrenamiento más corto, señalaron que no había inconveniente para ponerse a punto y estar listos, porque hicieron trabajos aparte. Mientras que en los partidos de preparación los estadios estuvieron llenos, porque al fanático no le importa el tema de dueños y sindicatos, así que no se tendrán resacas”, dijo Jerez.

Otra de las consultas que más se hacen los aficionados: ¿Pueden repetir el título los Bravos de Atlanta?

“Es muy improbable que alguien pueda revalidar el título, porque no sucede desde los Yanquis en 1998-2000. Los Bravos tienen en contra que se les fue Freddie Freeman a los Dodgers y según las casas de las apuestas, los Dodgers son otra vez los favoritos a ganar la Serie Mundial. Eso sí, los Bravos tienen la base del equipo campeón y aunque es improbable, no se puede descartar nada”, explicó Guillén.

Mientras, Álvarez añadió: “Hay que tomar en consideración que dos equipos fuertes de la división de los Bravos, como los Phillies de Philadelphia y los Mets de Nueva York, se reforzaron de gran manera para competir contra los Bravos. Veo difícil que los de Atlanta repitan, pero no es imposible, porque ya lo hicieron el año pasado sin su mejor pelotero, Ronald Acuña Júnior”.

¿Quién es el favorito al título?

El Duque Hernández comentó: “Los Bravos sí pueden revalidar el título, aunque perdieron a Freddie Freeman. A los Yanquis siempre hay que darlos como favoritos por su historia, pero no creo que dieran el paso que sus fanáticos estaban esperando. Hay que ver si Tampa Bay puede repetir esas 100 victorias del año pasado; los Medias Blancas de Chicago pueden avanzar y Toronto luce muy fuerte, pero vamos a ver hasta dónde pueden llegar. En mi caso, un equipo que veo jugando muy bien es a Los Ángeles Angels”.

Álvarez retó a sus compañeros: “Pueden decir que los Dodgers o los Bravos de Atlanta son los favoritos, pero para mí los campeones serán los Toronto Blue Jays, porque tienen un gran equipo. Con Vladimir Guerrero Júnior en una condición física espectacular, las adiciones que hicieron en el pitcheo y con una rotación que mete miedo, es el equipo a vencer. Son un plantel con velocidad, poder y defensiva”.

En lo que respecta a Guillén enfatizó: “Los Dodgers siempre son los favoritos al inicio de la temporada y la muestra es que han llegado a las Series Mundiales y al fin ya fueron campeones. Dicen que picheo es el nombre de este juego y eso es lo que le sobra al equipo de Los Ángeles. En este equipo hay demasiadas razones para pensar que pueden ganar”.

Finalmente, Jerez prefirió ser más precavido: “En la Nacional los Dodgers son los favoritos, pero el año pasado desde abril dijimos que los Gigantes de San Francisco se iban a caer y al final ganaron 107 juegos. Sin embargo, recordemos que este año, con el nuevo acuerdo laboral, 12 equipos clasificarán a la postemporada y al llegar a esas instancias todo puede pasar, porque el enfoque es otro”.

Lo que debes saber sobre la temporada 2022 de la MLB: