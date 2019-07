“La Federación Internacional obliga a las diferentes federaciones a utilizar los sistemas de repetición para los torneos. Para aplicar la regla, básicamente debe haber un reclamo del entrenador de un atleta, se detiene el combate y se revisa la acción para determinar si ese reclamo tiene o no validez. Si tiene razón, se le devuelve la tarjeta (utilizada para protestar), pero si no, no puede volver a reclamar”, explicó el directivo.