“La verdad, nunca había hecho deporte, solo iba al gimnasio a realizar trabajos de pesas. Pero desde que entrené por primera vez me volví una apasionada de esta disciplina. Somos una familia y estamos orgullosas de representar al país. El rugby me abrió las puertas y hoy en día hasta un trabajo, por lo que espero sacarle provecho a esta beca y devolverle mucho de lo que me ha dado”, añadió Valenciano.