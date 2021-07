La afición le respondió a Andrey Amador pese a la lluvia

Andrey Amador disfrutó al bañar con champán a los aficionados que estaban frente a la tarima de Movistar, ubicada en un costado del Parque Central, en San José. | JORGE ARCE (Jorge Andres ARCE)

Así como los ciclistas soportan las condiciones climatológicas adversas cuando compiten, la afición costarricense resistió ayer el fuerte aguacero para saludar a Andrey Amador en el Parque Central, en San José.

Era una fiesta en honor al tico que se vistió de rosa en el pasado Giro de Italia y valía la pena esperar y hasta mojarse.

“Nosotros vemos a Andrey corriendo bajo un diluvio y entre la nieve, cómo vamos a irnos por un chaparrón”, afirmó Jorge Loría, quien llegó desde Coronado para presenciar el homenaje en la capital.

Pero muchos no querían perderse ningún detalle y al menos 30 personas vestidas de rosado fueron al aeropuerto para esperar a Amador a su llegada.

En el paseo Colón hubo una multitud de ciclistas que lo escoltaron hasta la Catedral.

Andrey los saludó, no se cansó de firmar autógrafos y fotografiarse con quien se lo pedía.

“Estoy impresionadísimo, no me imaginaba que vendrían tantos ciclistas. Es bonito ver a San José de rosa y a mí me da mucha satisfacción que tantas personas anden en bicicleta y estén aquí, pese a la lluvia”, manifestó Amador.

El “tico rosa” ofreció una rueda de prensa y pese a que estaban agendadas una serie de actividades, el aguacero imposibilitó que se pudiera encender el sonido y la iluminación.

Aún así, Andrey disfrutó y su afición también, hubo aplausos, el cántico de “tico rosa, tico rosa...” se escuchaba con fuerza y una vez más, Amador destapó el champán para celebrar.