Kenneth Tencio ve en el calor de Tokio una ventaja y cuenta que ‘le ha hecho mucha falta el pinto’

Kenneth Tencio ya tuvo su segunda práctica de cara al debut en Tokio 2020. Fotografía: CON Kenneth Tencio ya tuvo su segunda práctica de cara al debut en Tokio 2020. Fotografía: CON

Kenneth Tencio continúa su preparación para entrar en escena en Tokio 2020.

El representante costarricense en la disciplina BMX Freestyle vive una experiencia que lo ilusiona y llena de alegría, a él se le nota en cada palabra que dice. Tencio hizo un video en sus redes sociales donde describió como ha sido parte del día previo a entrar oficialmente a disputar los Juegos Olímpicos.

El nacional explicó las condiciones de competencia que ha encontrado y dio señales que siente un clima muy favorable para lograr una buena actuación.

Uno de los puntos que Kenneth destacó es que en Tokio está haciendo mucho calor, por lo que ese es un factor a tener en cuenta durante las justas, no obstante él ve esta situación climática como una ventaja ya que está acostumbrado a competir con mucho calor porque en su último lustro ha vivido en el sector de Jacó.

“El sol ha estado súper intenso, de verdad que ayer me ponía hielo en la cabeza, en la nuca, para ver si me enfriaba un poco, me tiraba agua porque ha estado muy caliente... Por dicha yo soy de una zona bastante caliente y he estado viviendo en Jacó, eso siento que será una ventaja para mí. El clima, todo se ha alineado”, detalló.

El deportista recalcó que su adaptación ha sido muy buena y está disfrutando al máximo la experiencia de estar en unos Juegos Olímpicos, aunque se sinceró y aceptó que hay cosas de Costa Rica que extraña muchísimo, como por ejemplo el gallo pinto.

“La zona del gimnasio es muy bonita, la zona de comidas porque es increíble, sí me ha hecho mucha falta el pinto, el pinto me pone feliz. El café no es muy bueno, pero me di cuenta que la delegación de Costa Rica tiene entonces los voy a buscar... En cuanto a las camas son increíbles, aunque son de cartón, pero son demasiado cómodas”, describió. “La cultura japonesa es increíble, ojalá puedan venir, porque de acá hay mucho que aprender”, agregó.

Ante lo bien que se ha sentido en los entrenamientos, el ciclista mandó un mensaje lleno de positivismo previo a entrar en competencia y nuevamente agradeció los miles de mensajes que recibe a diario motivándolo para el día que le toque entrar a escena.

“Me siento feliz, creo que tendremos muy buenos resultados para este fin de semana”, sentenció.

Kenneth Tencio comenzará su participación en Tokio 2020, el viernes a las 8:20 p. m. (hora tica), pero el día definitorio será el sábado a la misma hora, cuando ya se compita por las medallas.

“El viernes a las 8 p. m. vamos a hacer las rutinas, todos pasamos, pero nos damos cuenta quienes en la final estarán de primero o último. Quiero agradecerles a todos por el apoyo, ahora vamos a empezar a afinar detalles y afinar trucos, queremos afinar bien las maniobras, la práctica estuvo muy buena y esperamos que todo siga de igual forma”, finalizó.

Tencio recibió una linda sorpresa en su maleta, en el momento que iba desempacando, Kenneth encontró una carta de su esposa, Marcela García, la cual decía:

“Te amo! Disfruta cada momento, cada detalle. Vívelo, siéntelo, este momento es tuyo. Agradece. Confía. Brilla!!. Éxitos. Tenés todo lo necesario, ya estás allá, diviértete y recuerda: siempre, siempre has sido mi champ y siempre lo serás”.

El ciclista respondió en sus redes: ‘extra motivación, la cartita que dejó mi esposa en mi bolso antes de mi salida hacia Tokio’.

El tico será parte del histórico momento en el que su disciplina se convertirá en deporte olímpico, debido a que este es uno de las nuevas disciplinas incluidas en las justas para la presente edición.