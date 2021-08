Kenneth Tencio recibió su diploma olímpico antes de volver a casa

Kenneth Tencio fue cuadro de honor en los Juegos Olímpicos. En la imagen lo acompañan Alexánder Zamora y Henry Núñez. (Prensa Comité Olímpico)

Kenneth Tencio recibió un tesoro y trabajará para que ese diploma olímpico que recibió en Tokio se traduzca en un metal a futuro.

Antes de emprender su viaje a Costa Rica, al rider costarricense le entregaron el diploma que lo acredita como uno de los mejores del BMX Freestyle.

El diploma olímpico es el premio que obtienen los atletas que logran posicionarse entre los primeros ocho lugares en sus respectivas disciplinas y el brumoso finalizó en el cuarto lugar.

Tencio alcanzó el mejor resultado histórico masculino olímpico para Costa Rica.

El taekwondista Kristopher Moitland y el ciclista Andrés Brenes (MTB) quedaron en la sexta posición.

Además, esta es la primera vez en la historia en que Costa Rica gana 2 diplomas olímpicos por dos atletas diferentes en unos mismos Juegos.

“Un honor recibir el diploma, este ha sido el mejor resultado después de las admirables (Claudia y Sylvia Poll). Fue un placer Tokio, hasta pronto, esto solo empieza. París nos espera”, mencionó Tencio, quien regresará a Costa Rica este lunes en la noche.

Tencio no oculta su emoción, porque sabe que los Juegos Olímpicos de Tokio tienen que ser el impulso definitivo para el BMX Freestyle.

“Ha venido en crecimiento y me pone muy feliz poder ser parte de ese empuje que se le está dando al deporte. La verdad yo siempre he querido darle un retorno al deporte de lo que me ha dado a mí y poder saber que estamos impactando de esta manera no solo a Costa Rica, sino a muchos países, para que más personas se involucren en este deporte me alegra muchísimo”, reseñó el exponente tico.

Considera que de ahora en adelante vendrán cosas buenas. A su parque en Jacó ya llegaban personas de todos los rincones del país y cree a partir de este momento habrá mayor interés.

“La Federación Costarricense de Ciclismo también ha hecho un buen trabajo en el proceso. Ha tratado de hacer eventos y yo creo que la pandemia es lo que nos ha frenado un poco para poder hacer eventos más seguidos y que podamos tener más estándares y más personas tratando de colectar puntos”.

— ¿Qué siente al caer en cuenta de que puede ser que despierte un gran interés en los niños de acercarse al BMX?

Ese ha sido un gran objetivo mío. Siempre he querido darle un retorno al deporte de lo que me ha dado a mí, incluso no solo en el BMX, sino en todos los deportes. He querido tratar de que las personas crean que son capaces, que no hay barreras, que si no hay barreras las construyen de alguna manera.

Yo antes de tener mis rampas de madera tuve rampas de tierra. Siempre cuando uno de verdad sueña algo uno de verdad lo puede lograr.

Es loco, pero uno puede ver el brillo en los ojos de las personas que de verdad tienen un sueño y que quieren darlo todo, se nota de verdad. Y yo lo he notado cuando llegan personas a andar en bicicleta en el parque y muchos me dicen que quieren hacer esto y esto, pero no hacen entrenos, se van de fiesta y ahí es donde respaldan lo que dicen con su boca.

Hay otros que llegan a entrenar, que siempre consultan dónde ir a competir, qué hacer. Yo siento que eso me conmueve mucho, porque noto que las personas van tomando más interés en realmente convertirse en atletas 100%, que no es nada fácil.

Decirles que de verdad ser un atleta olímpico, o que aspira a llegar a unas Olimpiadas no es fácil, ni en la parte física, ni en la mental, hay que hacer muchos sacrificios, tomar muchas decisiones, pero si ese es su sueño, usted lo puede lograr, no solo en lo deportivo, incluso en otras cosas.

Cuando uno sabe lo que quiere, la misma vida te va a guiar para eso que querés, como que uno ya sabe lo que tiene que hacer para llegar a donde uno quiere, pero uno no siempre está dispuesto a pagar el precio para llegar ahí.

— ¿Qué representa ser el cuarto lugar del mundo?

Lo disfruté muchísimo y viniendo de un país tan pequeño representa mucho, somos potencia en el Freestyle, tenemos países de todo el mundo con infraestructura increíble, tenemos países como Estados Unidos que trajo a sus mejores dos atletas, un país del que todo esperaba medalla y saber que quedamos al frente de ellos y que todo el trabajo que hemos hecho ha valido la pena es muy satisfactorio.

Y saber que se está inspirando a otros es lo que más me conmueve porque sé que le traje alegría a Costa Rica, sé que le traje alegría al pueblo, después de una pandemia que ha traído muchos malos sentimientos, poder ver a tantas personas sonriendo me pone feliz, porque la vida es para eso, para disfrutarla.

— ¿Cuánta responsabilidad siente al ser el máximo referente del BMX Freestyle nacional y cree que ahora es cuando más parques se deben construir para impulsar este deporte?

Por supuesto, yo creo que esto ayudará para que tomen en cuenta el tema de construcción de parques, no solo de hacerlos, sino de tomar una buena referencia para hacer infraestructura que de verdad sirva para una preparación para Juegos Olímpicos, no solo para tener un espacio que no cumpla con las medidas.

Yo siempre he sentido esa responsabilidad, siempre he tratado de ser un atleta ejemplar y demostrarle a todos que sí se puede. Yo creo que es algo que he sentido siempre, una responsabilidad de darle un retorno al deporte y a todas las personas que se han sumado, que me han apoyado en el proceso.

— ¿Considera que el sistema de puntuación es injusto tomando en cuenta que la caída de Logan pudo quitarle muchos puntos y se metía usted en el podio?

En realidad la caída fue en su segunda ronda, solo vale una de las rondas, entonces no me parece injusto, todo está justo. Las puntuaciones me parecieron bien también, creo que todos dimos lo mejor y se marcó muy bien quiénes eran los que tenían que ganar.

Yo estuve cerca de hacerlo, yo propiamente sé que tuve mis errores. Sé que pude haber hecho mucho más, me faltó un poco de confianza y de arriesgar un poquito en algunas partes en las que lo único que pensaba era que quería tener una ronda limpia y una buena representación.

Me parece que todo está muy justo y muy bien el trabajo de parte de los jueces.

— ¿Cree que influye la nacionalidad a la hora de calificar por parte de los jueces?

No diría que hay un favoritismo, peor en cierta parte también se lo han ganado. Hay ciertos atletas que a través del tiempo han sido tan consolidados y han ganado tantos eventos que la gente ya espera eso de ellos. Por cierta parte eso les ayuda un poco, pero no es que marque la diferencia, sino su trabajo en realidad en la pista.