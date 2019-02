“La verdad no tengo palabras para describir lo que siento al recibir este premio. Es una lucha de nadar contra corriente por muchos años, donde muchas veces no nos consideraban como verdaderos atletas, por lo que yo tuve que comportarme como uno y donde tuve que hacer todo lo necesario para ser tomado en cuenta y estos premios me motivan a seguir luchando”, expresó Tencio.