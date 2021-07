Kenneth Tencio disfrutó de su debut y aspira a la medalla en Tokio 2020

La espera fue larga, pero finalmente el día llegó y el costarricense Kenneth Tencio debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Kenneth Tencio Esquivel compitió este viernes en el Ariake Urban Sports Park en Tokio. Foto: AFP (LIONEL BONAVENTURE/AFP)

El ciclista de 27 años formó parte de los nueve atletas que por primera vez en la historia participan de la disciplina del BMX freestyle en las justas olímpicas.

La sonrisa del brumoso al final de la segunda ronda de este viernes dejó clara su satisfacción en el Ariake Urban Sports Park.

“Super contento porque era lo que necesitaba, no quería tener ningún error, ninguna caída, más o menos quería ver cómo me sentía en el aire y saber si me iba a dar chance de hacer más trucos. Muchos de los trucos mañana tengo que ajustarlos, meter más cantidad de trucos entre los mismos trucos”, explicó Tencio en declaraciones al final de la eliminatoria.

La fase eliminatoria se disputó a partir de las 8:20 p. m. y Tencio fue el segundo en aparecer en escena.

El nacional se ubicó en el sexto puesto, con un desempeño en ascenso. Logró una calificación de 75.20 en la primera ronda y minutos después mejoró considerablemente y eso se notó con una calificación de 84.40, para un promedio final de 79.80.

“Agradecerles a todos por todo el apoyo, me siento super respaldado. Lejos de ser una presión, lo tomo como energía para hacer todo lo posible acá. Desde el fondo de mi corazón les agradezco demasiado por el apoyo”.

El puntaje de este viernes no determinaba si los competidores lograban una plaza en la final, pues todos los atletas vuelven a escena este sábado (8:20 p. m.). Lo que sí determinaba la primera competencia era el orden en que salen para la disputa de medalla.

Con su puntaje, Tencio será el cuarto de los nueve atletas y promete arriesgar para buscar la ansiada presea.

“Hoy era la ronda que necesitaba para probar lo que tengo que hacer mañana, uno teniendo la puntuación y viendo que la ronda funciona, que se puede completar el minuto, ya podés hacer los ajustes necesarios para buscar la medalla”.

Sus expresiones evidenciaron la felicidad por debutar en Tokio y las palabras lo confirmaron.

“Se disfruta un montón, más cuando uno ve que las cosas salen y se empiezan a alinear, creo que mañana es el día de lanzarlo todo y vamos con todo. Me gusta tomar riesgos y vamos a tomar la oportunidad”.

Cuando surgió la noticia de que el BMX sería parte de los Juegos Olímpicos, el ciclista apuntó a ese objetivo y hoy es parte de los ciclistas que quedarán en la historia.

“El momento en que surgió esa posibilidad dije: ‘no hay nada más grande, sería el momento de graduarse en el deporte’, me lo puse como meta y lo logre”, mencionó días antes de viajar a Japón.

La primera parte de ese objetivo está listo y así como se visualizó, el cartaginés pudo demostrar parte de sus habilidades.

Este viernes, el número uno del ránquin mundial del BMX, el australiano Logan Martin, cumplió con los pronósticos y se dejó el primer lugar con un puntaje final de 90.97, por lo tanto, será el último en la final. Eso le permite ver y medir lo que hacen sus rivales y, por ende, saber cuánto debe arriesgar para llevarse la medalla.

Además de Martin, compitieron Anthony Jean Jean de Francia (84.65), Declan Brooks de Gran Bretaña (76.75), Daniel Dhers de Venezuela (85.10), el japonés Rim Nakamura (87.67), Irek Rizaev, del Comité Olímpico Ruso (81.25), así como Nick Bruce (3.80) y Justin Dowell (75.20), de Estados Unidos.