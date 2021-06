“Ha sido para nosotras un torneo bastante extenso después de regresar de cuatro años de estar retiradas, pero tenemos el mejor de los resultados así que estamos muy felices y agradecidas. No nos lesionamos en ninguna fecha y no faltamos a ninguna como algunos equipos, contenta porque no es fácil volver y lo hicimos de la mejor forma campeonizando invictas”, comentó Karen Cope, quien junto a Natalia Alfaro volvió a la arena en esta temporada.