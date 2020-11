- No, las medallas no se fabrican solas y esta menos, no me ha faltado el apoyo de mi entrenador Carlos Montero, que desde que empezó todo esto no me ha dejado sola ni un instante y claro mis compañeros de equipo en Alicante (España) no hemos dejado de trabajar nunca, en especial mi compañera Melany, ella ha sido un gran apoyo este año, así que esta medalla fue forjada y ganada por todo mi equipo nunca he ganado medallas sola.