Juan Carlos Rojas: ‘Nunca imaginé ganar una Vuelta, menos que serían tres’

Juan Carlos Rojas, campeón de la Vuelta a Costa Rica 2013. | RAFAEL PACHECO (Rafael PACHECO GRANADOS)

¿Imaginó una Vuelta tan perfecta, con liderato, segundo lugar para Elías Vega, campeón de montaña y regularidad?

Jamás. Lógico que cuando se empezó a dar lo supimos aprovechar. Uno sale pensando en ganar solo la Vuelta, nunca en los demás premios, pero en el transcurso se nos dio y bienvenido sea.

Para la última etapa, ¿estaba decidido a lanzarse desde el inicio del ascenso para llegar en solitario a la meta?

Sí, sabía que la forma que demostré durante la competencia me beneficiaba para hacerlo. Gracias a Dios me sentí bien y pude mantener el tiempo que traía en la general y ganar la etapa también.

¿Qué significa ganar la Vuelta por tercera ocasión?

Es increíble. Cuando empecé en el ciclismo jamás me pasaba por la mente que iba a ganar una Vuelta, menos que iba a conseguirlo tres veces. Es algo que me llena mucho, que me hace creer que de verdad vale la pena el esfuerzo, el sacrificio y no como mucha gente piensa. Ahí están las tres Vueltas, que hablan por sí solas.

¿Por qué gana esta Vuelta?

Yo me preparo siempre para ganar. La Vuelta a Costa Rica es el máximo objetivo de todos los equipos en el país y es el punto alto para los patrocinadores que invierten mucho dinero para esto y tenemos que estar bien aquí.

¿Qué opina de los ciclistas y equipos rivales?

Son rivales fuertes y dignos, lo que pasó es que este año nosotros queríamos la Vuelta y lo hicimos a conciencia. Todo el equipo de la JPS-Giant se preparó y eso fue lo que hizo la diferencia.

¿Se acordó del año pasado, cuando estuvo peleando y se vio afectado por una caída?

Claro, todo se me vino a la mente. Este año Dios estuvo con nosotros; en lo personal, me regaló la oportunidad de tener salud y no sufrir ningún accidente serio. Creo que además de la preparación hay que tener suerte.

¿Está consciente de todos los récords que rompió?

Vi que la Vuelta se prestaba, ya que el nivel que estaba mostrando era superior al de los demás. Me sentí bien y sabía que sí podía romper algunos récords.

¿Le sabe más este título que los dos que obtuvo anteriormente?

Lo que siento es algo bonito que no puedo explicar. Esta Vuelta la tomé con madurez y la celebro más que las demás. Creo que lo que he hecho me sabe muy bien, he estado todo el año sacrificándome y estos son los beneficios.