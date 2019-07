“El entrenamiento es diario y hay una parte que es dormir, comer y la recuperación que es gracias a mi mamá que es quien me ayuda mucho. (...) Aveces entrenamos a doble sesión, pero lo más duro es levantarme a las 4:00 a.m. para entrenar, pero me gusta mucho lo que hago entonces no lo veo como un sacrificio, las metas a uno lo motivan”, comentó Arias.