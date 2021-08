José Pablo Gil luchó ante la adversidad una vez más

Cortesía CON José Pablo Gil se esforzó en un partido muy disputado, pero que al final perdió en tres sets. Cortesía CON

Pese a la alta temperatura y las condiciones adversas, por lo cual se tuvo que posponer el juego en dos ocasiones, el tenista costarricense José Pablo Gil se despidió con la frente en alto de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020,

El nacional cayó en tres sets frente a Abu Samah Borhan de Malasia, con parciales de 6-4 a favor de Gil, mientras que su rival se recuperó en los dos siguientes para derrotarlo por 3-6 y 2-6.

Gil cumplió así el objetivo de representar a Costa Rica en las justas de Tokio, no obstante, dejó claro que su ambición era continuar en el torneo.

“Tuvimos que esperar por más de dos horas la realización del partido debido al fuerte calor. Al final el compromiso se pudo realizar y perdimos en tres setis. Cambié un poquito la táctica, tras ganar el primer set. fuimos mas profundos y debí ser más agresivo y meterme dentro de la cancha”, explicó Gil.

“Estoy satisfecho con lo que hice, pero no contento porque uno siempre quiere ganar. Siento que estoy en un buen nivel, el mismo contrincante me lo dijo, pero no al final me voy con ‘sangre en el ojo’ por haber perdido en la primera ronda de los Juegos”.

Este domingo 29 de agosto el velocista Sherman Guity competirá en los 100 metros lisos, (T64), a las 4 a. m, mientras la nadadora Camila Haase tomará parte en su segundo evento en las justas al participar en los 100 metros dorso (S9) a las 6:23 p. m.