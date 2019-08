Le hago una analogía: si vos querés llevar a tu familia al Parque de Diversiones, pero solo tenés para la entrada y el autobús, no puedes irte en taxi, porque no te alcanza para la entrada. Si yo hubiese querido enviarlas en avión no habría podido ir, porque no había dinero. El viaje se planificó, las mandamos con viáticos y sabían de antemano dónde iban a almorzar. En el caso del uniforme, sinceramente yo no lo vi, pero cuando me comentaron una situación de las licras (parecía pantalonetas de baloncesto) le dije al entrenador que compraran (otras), que Minor Valenciano respondía y se las compraron y con ellas jugaron. ¿Qué algo estuvo mal? Sí claro, pero a esta Federación el uniforme no le llegó a tiempo y no lo revisaron, es cierto, nos equivocamos pero reconocemos nuestros errores. Que la forma en que viajaron no fue la mejor, quizás, pero era la mejor que se dio en ese momento. Al final, con las limitaciones que tuvimos logramos el tetracampeonato y se obtuvo el resultado.