Jeaustin Campos teme campeonitis, chamaquitis, seleccionitis en Herediano

Jeaustin Campos, aseguró que es necesario "mover las ramas" para cambiar el mal momento del plantel. (Rafael Pacheco)

¿Qué le sucede al Herediano que suma siete partidos sin ganar?

No hay mucho misterio. Independientemente de los rivales que íbamos a enfrentar, el rival más peligroso éramos nosotros. Hay muchos distractores: es agradable estar en la Selección, seleccionitis, pero hay que ser constantes. Yo fui bicampeón, tricampeón y hay que redoblar esfuerzos. Es el precio de ser campeón. No hay regularidad, el equipo está frío, no tiene ese valor agregado de pelear todos los balones y de repente pasamos a tener más caciques que indios.

¿Qué siente que puede estar pasando?

Con esa actitud que tuvimos, sin menospreciar el trabajo del Cartaginés, cualquiera nos gana. Dejamos de jugar con fuego en el pecho. Repito sé lo que es ser campeón, bicampeón, tricampeón y sé lo que se debe hacer para no lograrlo. Todos debemos estar en esa sensación, pero sentimos alguna sintomatología que no es la mejor, actitudes que no nos dan resultado.

¿A qué se refiere cuando dice que los jugadores tienen seleccionitis?

Seleccionitis, campeonitis, vamos a valorarlo. Las medallas no me han encandilado. Para ser campeones necesitamos constancia y vamos a mover la rama para que todos entiendan qué es lo que está pasando. Si tenemos que meter el bisturí, lo vamos a hacer, no tengo reparo ni problema, porque este es el equipo que me da de comer y si me meten el bisturí a mí, pues así será. Lo que sí puedo decirles a los aficionados es que perdonen, porque me duele en el corazón esto y no se lo merecen.

¿Considera que está su puesto en peligro?

Tengo la conciencia tranquila. No he cambiado, aunque me he puesto un poco mal de salud me levanté para entrenar. Estamos dándole herramientas a los jugadores para que puedan crear opciones de gol. Soy el entrenador, trato de darle las herramientas a los jugadores de área a área, pero no estoy en el campo y no les voy a decir cómo tienen que despejar una pelota, cómo marcar en un saque de banda, cómo rematar. Asumo mi responsabilidad, pero es compartida, si fuera que no generamos opciones o no jugamos a nada, allí estaría el problema. Cada uno debe tener clara su responsabilidad.

¿Pueden haber separaciones de jugadores?

No doy nada por descontado, me considero un entrenador de alto rendimiento, ganador, no me siento un acomodado, me resisto a la mediocridad. Hemos tomado decisiones, hemos puesto a muchos jugadores, a todos. No sé si separar jugadores, no me interesan nombres, medallas o que estén en la Selección, estoy privando los intereses del Herediano. Necesitamos seguir trabajando para darle las opciones a nuestros jugadores.

¿Cómo mantener el equilibrio en el camerino en este momento? Algunos discutían cosas al final.

Creo que cuando hay crisis, hay caos. Fui jugador y cuando se dieron momentos así nos encaramos y si fue necesario irnos a las trompadas lo hicimos y salimos campeones. Respeto el trabajo, a la institución y no tengo problema si es necesario ser honestos y decirle a alguno chao.