“Sin duda él tiene una gran energía, hace sus mandados e incluso realiza labores de jardinería en Paraíso y San José, solo tiene problemas de audición, propios de su edad. A mí me dice: ‘Carlos, cuando yo no corro me duelen las rodillas, prefiero ir a correr, así me siento mejor. No me gusta quedarme sentado en la casa’. Don José María es un gran ejemplo para todos en el grupo de atletismo y en el gimnasio. Irradia un gran optimismo y es una persona muy fuerte”, explicó Guillén.