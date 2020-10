“Fue como raro porque ya había hablado con mi mamá de que me devolvía para Costa Rica, no fue fácil dejarlo todo en su momento para estar en Dominicana por tanto tiempo. Sin embargo, los Padres volvieron a ver mis videos, posteriormente me visitaron otra vez y se decidieron por darme la oportunidad. Fueron muchos tryout con diferentes equipos y al final los Padres me firmaron”, comentó Pérez, quien se declara fiel creyente en la oración, en la buena comunicación y relación con Dios para salir adelante.