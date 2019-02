“Hoy fallaron los árbitros. No quiero hablar de excusas, pero el árbitro se equivocó. Los árbitros se dejan llevar por el ambiente. La gente grita y ellos pitan. Deberían tener más personalidad. No vamos a quitarle méritos a San Carlos, ellos no tienen la culpa, pero ustedes deben ver la repetición. De una falta que no existe nace la jugada donde nos marcan el tercer gol, donde no pitan una falta contra (Júnior Díaz)”, aseguró Medford.