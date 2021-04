“El correo llegó a su computadora y no sé qué habrá pasado con el mismo, pues como dije no me dejaba tocar su computadora Todo tenía que apuntarlo en un papel y realizar el rastreo desde la mía. Siempre he sido de un perfil muy bajo, A mí no me gusta involucrarme en estos temas tan delicados, pero sí me extraña, que ahora dice que me va a demandar. No sé si piensa que con eso me va a silenciar”, enfatizó Torres.