“Cuando llegué a San Gerardo de Rivas la gente me habló de un viaje a Europa para los ganadores de la carrera, me enseñaron La Nación, vi el periódico y ahí decía lo del viaje. A nosotros nos gustaría, pero Andrea me dijo que ella sola no va. Es difícil, ella habla muy poco español (se comunica por cabécar) y no se siente segura sola. Ya veremos qué pasa después de la carrera. Hay que pensarlo”, comentó Ismael.